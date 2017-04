Juventude terá R$ 800 mil para investir em políticas de combate às drogas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da subsecretaria de Políticas para a Juventude, lançou na noite desta segunda-feira (3) o Programa Levanta Juventude. Durante a cerimônia o subsecretário da Juventude, Maicon Nogueira, anunciou a liberação de R$ 800 mil, que serão investidos nas políticas de combate às drogas e programas sociais para juventude.

Maicon explicou que já foram liberados R$ 200 mil do Governo Federal e o restante será conquistado conforme a prestação de contas. “Com estes recursos nos vamos atuar no combate às drogas com programas sociais para a juventude de Campo Grande”, disse Maicon, que agradeceu a presença do Secretário Nacional da Juventude da Presidência da República, Francisco de Assis.

Para o prefeito Marquinhos Trad, idealizar um futuro é sair da zona de conforto e ir à luta. Ele destacou os bons resultados dos programas da subsecretaria, que vem desenvolvendo trabalho e gastando pouco, mas também aproveitou para citar o secretário nacional como exemplo para os jovens. “Todos devem buscar aquilo que pretendem, com luta e respeito. O Secretário Nacional da Juventude é um exemplo disso. Saiu do seu estado e hoje está atuando ao lado do Presidente da República”, discursou.

Maicon fez um breve relato das atividades da Subsecretaria Municipal da Juventude e destacou o atendimento para mais de 500 jovens com o curso de qualificação profissional para o mercado de trabalho. “Esses jovens representam o futuro de nossa Capital. Com um pouco de vontade de nossa parte e da sociedade civil, conseguimos os primeiros resultados. Trabalhamos com custo zero, e com apoio de muitos profissionais como psicólogos, professores, que deixam suas atividades para oferecer seus conhecimentos gratuitamente, o que já foi suficiente para transformar a vida dos jovens”, declarou.

O secretário Nacional da Juventude da Presidência da República, Francisco de Assis, destacou a empenho do subsecretário para conseguir a liberação dos R$ 800 mil, que serão investidos no combate às drogas na Capital.

“Também queremos investir na educação dos jovens, com projetos sociais, para no futuro não ter que gastar os recursos públicos na construção de presídios. Queremos apoiar os jovens e dar a oportunidade que eles precisam. Temos um grande numero de jovens de 15 a 29 anos em todo o país que precisam ser acolhidos com ações como esta da Subsecretaria Municipal da Juventude”, frisou.

O secretário de Governo e Relações Institucionais (Segov), Antônio Lacerda, criticou a situação do país, que pouco investe nas políticas públicas, principalmente para os jovens.

“Devemos começar com políticas públicas com os jovens. É isso que o prefeito Marquinhos Trad tem solicitado para o Maicon, que está à frente da Subsecretaria da Juventude. Queremos que o Projeto Levanta Juventude dê oportunidade para os jovens, e que eles ocupem um espaço na sociedade que não está sendo ocupado”, analisou.

A Subsecretaria Municipal da Juventude terá um tripé de trabalho sustentado no combate ao uso de drogas e prevenção; curso de capacitação profissional e criação de grêmios recreativos nas escolas municipais.

O evento contou com a presença do deputado estadual Lídio Lopes que representou a Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, representando os deputados e do vereador Papy, que representou a Câmara Municipal de Campo Grande.

Programa “Levanta Juventude”

Projeto Viva Jovem: Financiado com recursos do Governo Federal, o objetivo é desenvolver atividades de contraturno nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seis bairros (Moreninha II, Canguru, Jardim Aeroporto, Futurista, São Conrado e Vida Nova).

O projeto contará com equipe multidisciplinar com educador físico, psicólogo, pedagogo, assistente social, músico e grupo de teatro. Será oferecido de graça o uniforme, além de todo o material esportivo e demais ferramentas necessárias para a execução do projeto. A estimativa do projeto é atingir pelo menos 1 mil jovens neste ano de 2017.

Capacitação Profissional para jovens que buscam o primeiro emprego: o curso, desenvolvido exclusivamente para quem procura a oportunidade do primeiro emprego, leva em consideração a linguagem, comportamento e interesses desse segmento.

Além dos encontros presenciais, a capacitação também conta com atividades online. Comportamento organizacional, relacionamento interpessoal no trabalho, marketing pessoal, ética e postura, dicção e oratória, técnicas de coach e empreendedorismo são algumas das atividades executadas no programa.

O objetivo do curso é ampliar a visão de mundo do jovem, desenvolvendo suas habilidades e competências e, ao mesmo tempo, atender a demanda do mercado de trabalho local.

Todas as atividades que incluem dinâmicas, palestras, oficinas e treinamentos são desenvolvidas em conjunto com entidades, universidades e empresas parceiras do município. Desde o início deste ano já foram mais de 500 jovens certificados, sendo que muitos deles já estão trabalhando.

Projeto Reviva Estudantil: A finalidade é a criação dos grêmios estudantis, a fim de fomentar a participação política dos jovens das escolas municipais. A meta até o final do ano é atingir o número de 85 grêmios, sendo que algumas escolas já iniciaram este processo.

Objetivo da proposta

Fomentar o empreendedorismo social, a liderança estudantil e comunitária, interligar a sociedade através de temáticas segmentadas por afinidade, incentivar e contribuir na auto-organização dos movimentos da juventude, fomentar a viabilização e organização de projetos sociais e empreendedores através de iniciativa popular.