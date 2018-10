Chamas Kombi pega fogo e é totalmente destruída pelas chamas Fogo foi apagado por funcionário de hospital, em Campo Grande

Kombi de uma empresa especializada em manutenção de energia elétrica pegou fogo e assustou comerciantes, funcionários e pacientes do hospital do Câncer em Campo Grande. O incidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (4) na Rua Marechal Rondon esquina com a avenida Enersto Geisel. O veículo ficou totalmente destruído pelas chamas.

A comerciante Daniele Martinez, 34 anos, que tem um estacionamento em frente ao local viu tudo. "Ele estava subindo a rua quando o carro começou a pegar fogo. As chamas estavam bem altas", disse.

Ainda de acordo com Martinez, um rapaz estava dirigindo o veículo e quando o viu pegando fogo saiu correndo no mesmo instante. " Ele saiu correndo do carro e já pegou o celular para acionar a empresa onde trabalha", contou.

A comerciante ainda disse que correu para chamar os Bombeiros, mas eles demoraram para aparecer. Não há informações sobre o que provocou o incêndio no veículo.

HERÓI DO DIA

Quem apagou o incêndio no momento do caos foi o técnico em segurança do trabalho, Sérgio Dutra, de 56 anos. Conforme a assessoria de imprensa do Hospital do Câncer, Sérgio é treinado e capacitado para casos como esse.

Ao Correio do Estado, Sérgio disse que além da agilidade um sentimento resume tudo isso. "De dever cumprido", finalizou.