Evento Lançada oficialmente a Festa Junina 2018 da UCDB

Festa Junina acontece dia 9 de junho

A Festa Junina da Universidade Católica Do Bosco está com data marcada, 9 de junho, mas a animação já começou no campus. Sexta-feira (27), a dupla Mattos & Thobias participou do lançamento oficial da festa, no intervalo do período matutino. A dupla volta a tocar na quarta-feira, às 20h30, no bloco C.

Marcos & Belutti será a atração principal do evento, que conta ainda com Max Moura & Cristiano, e Hugo & Vitor. Os convites já estão à venda pelo valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada) para o 1º Lote no Setor de Relacionamento (SeR). Além do camarotes open bar pelo valor de R$ 80 (inteira) e R$ 65 (meia entrada). Os acadêmicos da Católica pagam R$ 15 até o dia 11 de maio apresentando o RA no SeR. Outros postos de vendas são barbearia A Banca e Fast Tickets.