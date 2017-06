Cidade Leandro Karnal faz palestra na próxima semana em Campo Grande

No dia 30 de junho, às 19h, no anfiteatro Dom Bosco, ocorrerá a palestra “Desafio: ética, mudanças e oportunidades" com o historiador Leandro Karnal. A palestra faz parte da programação do XI Semana do Cooperativismo e o ingresso é a doação de uma lata de leite em pó.

O palestrante é doutor em história pela USP, professor da Unicamp e autor de diversos livros, além de viajar pelo Brasil falando sobre vida, história, religião, política, filosofia, ética e comportamento humano em geral. Um dos tópicos abordados por ele é a sobrevivência das empresas nos dias atuais.

Em suas palestras pelo país, Leandro Karnal comenta sobre a sobrevivência das empresas nos dias atuais e afirma que tudo depende da reinvenção permanente. “Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. A mudança é absolutamente inevitável”, diz. Ele ainda aborda a questão da ética que é algo a ser aperfeiçoado nas pessoas. Desenvolvido em âmbito pessoal, o comportamento ético acaba refletindo em qualquer setor, seja ele profissional e até mesmo no cenário político.

No setor profissional ele reforça que o foco das empresas hoje é a ética, que tem sido valorizada cada vez mais. “Até os países mais desenvolvidos têm problemas com a falta dela, porém com o exercício diário de construção, ela será apenas um problema e não uma falta estrutural”, declara.

A troca pelo ingresso deve ser feita na secretaria do Sistema OCB/MS, que fica na Rua Ceará, 2245. Mais informações pelo 3389 0200.

Serviço

Dia: 30 de junho

Horário: 19 horas

Local: Anfiteatro Dom Bosco