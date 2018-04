UCDB Livro com artigos científicos escritos por acadêmicos e egressos de Direito da UCDB é lançado hoje

Será lançado nesta segunda-feira (23), às 18h, na Livraria Leparole, em Campo Grande, o livro “Desapropriação: Interesse Público e o Direito do Particular em Conflito” — obra fruto das discussões e do trabalho do grupo de pesquisa da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) Observatório da Cidadania, sob a liderança da professora Me. Maria Teresa Casadei.

A publicação reúne vários artigos científicos desenvolvidos por acadêmicos e egressos do curso de Direito da Católica que têm como tema principal o direito de propriedade. Para escrever o prefácio do livro, foi convidado o Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos.

“É uma satisfação saber que nossos alunos e egressos têm foco de estudo em temáticas que geram repercussão para a sociedade — afinal, é analisando as transformações e os impactos no ordenamento jurídico de mudanças trazidas pelas legislação que pode-se compreender melhor o funcionamento social e garantir os direitos da população”, mencionou o reitor no texto de abertura da obra.

A Livraria Leparole, onde o livro será lançado, fica localizada na rua Euclides da Cunha, nº 1.126, bairro Jardim dos Estados.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.