Trânsito Maio Amarelo: mês que simboliza a atenção pela vida

Desde 2014, o mês de maio tem sido marcado por ações que fazem a sociedade refletir sobre a segurança viária e redução de acidentes de trânsito. Trata-se do movimento internacional Maio Amarelo, que utiliza essa cor para simbolizar a atenção pela vida.

Neste ano, o tema definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para as campanhas educativas de trânsito no país, inclusive o Maio Amarelo, é “minha escolha faz a diferença”. A proposta do tema é conscientizar todos os envolvidos no trânsito de que os acidentes são os resultados das escolhas que cada um faz.

O objetivo do tema escolhido vai de encontro com as estatísticas. Dados apontam que 90% dos acidentes têm como fator preponderante as falhas humanas como: imperícia, imprudência e desatenção.

Em Mato Grosso do Sul, o Maio Amarelo apresenta bons resultados no que se refere a diminuição de vítimas fatais. No mês de maio de 2014 foram registrados cinco óbitos, já no mesmo período de 2015 este número reduziu para quatro e em maio de 2016 foram duas vítimas fatais.

Ao longo do mês de maio, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) irá desenvolver diversas atividades educativas em todas as cidades do Estado, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro, para que o Maio Amarelo seja um sucesso, o movimento precisa do comprometimento de toda a sociedade, pois cada um tem o poder de melhorar o trânsito.

“Somente com o envolvimento da sociedade e com a mudança de comportamento do cidadão é que nós conseguiremos promover essa conscientização de que o trânsito é de todos. Se nós não nos respeitarmos, não humanizarmos o nosso trânsito, infelizmente, vamos continuar com esses números estarrecedores no Brasil e em Mato Grosso do Sul”, destacou Gerson Claro.

E para que possamos conseguir a preservação da vida e um trânsito mais gentil, convidamos todos vocês a participarem deste movimento e fazerem escolhas mais seguras e responsáveis não só no mês de maio, mas sim, ao longo dos anos. #MinhaEscolhaFazADiferença