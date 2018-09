33º Congresso Brasileiro de Direito Administr Maior encontro de Direito Administrativo do país vai movimentar economia e turismo na Capital

Os mais renomados e reconhecidos profissionais ligados à Administração Pública e ao Direito Público estarão reunidos em Campo Grande no próximo ano. Isso porque a capital sul-mato-grossense acaba de ser eleita sede do 33º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. O anúncio foi feito nesta tarde pelo presidente do Idams, João Paulo Lacerda, em encontro com o prefeito Marquinhos Trad, no gabinete do Paço Municipal.

O chefe do Executivo Municipal ofereceu apoio da prefeitura para a realização do evento que, além de promover uma ampla discussão do direito administrativo, envolvendo não apenas os profissionais da área, mas também os estudantes, o evento, realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo – IBDA, vai movimentar o turismo e a economia da cidade durante os três dias de congresso.

Eventos como este também têm uma importância efetiva para a cidade e região, principalmente economicamente, pois movimenta todo o setor hoteleiro, bares, restaurantes e transportes, já que a expectativa de público é de pelo menos mil pessoas, vindas de todos os estados brasileiros.

“O Idams tem menos de um ano e já conseguiu trazer um evento dessa envergadura para a cidade. A notícia foi recebida com muita alegria e, agora, com o apoio da prefeitura, esse congresso será, sem dúvidas, um acontecimento grandioso para toda a cidade, que vai receber visitantes de todos os cantos do Brasil. O nome da nossa cidade será destaque no cenário nacional”, destacou Lacerda. A escolha de Campo Grande aconteceu na semana passada, durante a realização da 32ª edição do evento, em Florianópolis.