UCDB Maior programa de bolsas para MS, Desafio UCDB está com inscrições abertas

Inscrições somente até dia 8 de outubro Foto: UCDB

Com a oferta de mais de 40 bolsas de estudos de até 100% para alunos de Campo Grande e de cidades do interior do Estado, o Desafio UCDB está com inscrições abertas pelo site www.ucdb.br/desafio até a próxima segunda-feira (8). As provas serão realizadas nos dias 20 e 21 de outubro. Criado há mais de dez anos, o projeto dá a chance de alunos do 3º ano do ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares disputarem a bolsa na sua própria escola: o estudante com melhor desempenho em cada polo garante a bolsa integral para o curso de graduação presencial de sua escolha.

Para que a escola se torne um polo é necessário que o estabelecimento de ensino seja conveniado à universidade e tenha, no mínimo, 50 inscritos. Os alunos fazem, então, a prova semelhante ao vestibular e aquele com melhor nota é contemplado com a bolsa. Caso o número chegue a 100 inscritos, serão duas bolsas, uma de 100% e outra de 50% para o segundo colocado.

“Desde que foi criado, já passaram pelo Desafio UCDB mais de 60 mil estudantes, sendo que mais de 400 puderam cursar a graduação no curso desejado de forma totalmente gratuita. Além de estarmos premiando os melhores alunos do Estado, garantimos que na UCDB estarão as pessoas mais bem preparadas. Além disso, cada polo ganha uma bolsa de pós-graduação para um de seus colaboradores — já somamos mais 400 docentes e administrativos que se qualificaram ainda mais para o desenvolvimento de suas atividades”, detalhou a supervisora de Marketing da Católica, Natalli Meneguetti Idalgo Zayas.

Podem participar estudantes regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e privadas de Campo Grande e de cidades vizinhas conveniadas à UCDB. Também podem participar alunos de cursinhos preparatórios para vestibulares das escolas conveniadas, desde que o candidato tenha concluído o ensino médio. Caso a escola tenha menos de 50 inscritos, os alunos são direcionados ao Polo UCDB e concorrem a três bolsas de 50%, 75% e 100%.

No Desafio UCDB será aplicada uma prova com 62 questões de múltipla escolha nas disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura, Química, Biologia, Física, História, Geografia, Conhecimentos Gerais, Matemática, Língua Estrangeira - Inglês/Espanhol e uma Redação, que é eliminatória. O valor da inscrição será de R$ 15 por candidato.

Mais informações podem ser obtidas por meio do número: (67) 3312-3300.