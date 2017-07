Colaboração Mais de 200 cobertores e ponchos são entregues para comunidade em Campo Grande "Com apoio da Prefeitura, FAC entrega ponchos e cobertores no Bom Retiro"

Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad Foto: Site PMCG

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com apoio da Prefeitura de Campo Grande, entregou na noite desta terça-feira (18) mais de 200 cobertores e ponchos para a comunidade do Bom Retiro.

Ex-moradores da favela Cidade de Deus, famílias inteiras vivem na região enquanto terminam os cursos de qualificação nas áreas de construção civil, do programa Qualifica Campo Grande, no qual estão sendo capacitadas para construírem as próprias casas.

“Vamos entregar primeiro para aqueles que estão aqui. Depois a gente entrega para aqueles que não puderam vir, para que todos se aqueçam. Tanto eu quanto a Adriane trouxemos também o sopão para vocês. Graças a Deus vai ter para todos. Dá para aquecer bem”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

A vice-prefeita Adriane Lopes ainda se lembrou que no mesmo dia, ela e o prefeito, estiveram no Cras do Vila Nasser entregando cestas básicas para as famílias. “Nó estivemos hoje aqui no Cras, juntamente com o prefeito, com a equipe que está sendo capacitada. Tem muitos que estão aqui nesta noite e queremos agradecer a participação de vocês. Nós sabemos que a situação não e fácil, mas se nós unirmos as nossas forças vamos conquistar muito mais do que temos conquistado”, frisou. (Com assessoria)