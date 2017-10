Em Campo Grande Mais de 72 % dos eleitores da capital não fizeram o cadastramento biométrico obrigatório

Foto: Divulgação

Chegando ao quarto mês de revisão eleitoral e cadastramento biométrico obrigatório dos eleitores de Campo Grande, pouco mais de 164 mil eleitores compareceram a um posto de atendimento da Justiça Eleitoral, dentro de um universo de 594.939 eleitores.

Até 18 de março de 2018, quando termina o prazo da revisão, 72,93%, isto é, 430.537 eleitores deverão passar pelos postos de atendimento da Justiça Eleitoral para realizarem o procedimento para que não percam o título de eleitor.

A Central de Atendimento ao Eleitor (CAE), que fica no Parque dos Poderes, recentemente recebeu um reforço de servidores para o atendimento, e hoje conta com 38 guichês. Isso faz com que o eleitor tenha maior comodidade e agilidade em seu atendimento, principalmente após às 16 horas, quando o fluxo de eleitores se torna mais reduzido.

Além disso, por meio do site do TRE-MS, o eleitor pode agendar o procedimento para o dia e hora que for melhor. Entretanto, se não agendar e comparecer à CAE, será atendido normalmente, diferente dos postos de atendimento localizados nos Fáceis, que só funcionam por meio do agendamento.

A Central de Atendimento ao Eleitor fica na Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 - Parque dos Poderes. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Agende seu atendimento pelo link: http://apps.tre-ms.jus.br/AgendaBiometria/publico/index.jsp