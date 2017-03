Manifesto de professores e correios paralisa Centro contra Reforma da PrevidÃªncia

Paralisação Manifesto de professores e correios paralisa Centro contra Reforma da Previdência "Avenidas congestionadas"

Foto: Leandro Oliver

Ato contra a Reforma da Previdência acontece nessa quarta-feira (15) em várias cidades do país e também em Campo Grande, manifestantes que participam do movimento de enfrentamento a lei que prevê a Reforma da Previdência, texto apresentado pela gestão Temer, fecharam a Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de Maio, em Campo Grande, por volta das 8h40 desta quarta-feira. A situação provoca congestionamento e confusão no local.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e a Polícia Militar estão no local tentando controlar o trânsito. A expectativa dos manifestantes é bloquear o trecho da Afonso Pena entre as ruas 14 de Julho e a Rui Barbosa. A Rua Barão do Rio Branco com a Rua 13 de Maio também está bloqueada.

Para evitar que o acesso aos hospitais da área central sejam prejudicados, o presidente da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), Roberto Botarelli, pediu aos manifestantes que a pista da Afonso Pena, no sentido bairro-centro seja desobstruída. Os manifestantes estão deixando a via aos poucos.

Foto: Leandro Oliver

O manifesto começou às 8 horas com a participação de trabalhadores de diversas categorias e sindicatos como professores, policiais civis, agentes penitenciários, Correios e bancários. Os atos programados para o decorrer do dia devem ter a participação de outras categorias e os educadores prometem greve por tempo indeterminado.

Protestos devem ocorrer ao longo desta quarta-feira nas capitais brasileiras e em Brasília são organizados por centrais sindicais e movimentos como CUT (Central Única dos Trabalhadores).