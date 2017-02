Corrida Maratoninha Caixa acontece em março na Capital com apoio da prefeitura

A Maratoninha Caixa 2017 já tem data definida! Com apoio da Prefeitura, Campo Grande recebe mais uma vez o evento da Caixa Econômica Federal, que é sucesso em diversas cidades do país. No dia 12 março não marque nada, leve seu filho para correr e se divertir.

Este ano, a expectativa é que 1,5 mil crianças participem da corrida que será dividida em 75 baterias de 20. Havendo inclusive bateria especial para deficientes físicos. Todos ganham um kit que, geralmente, vem como bonés e camisetas. Já as bicicletas, o prêmio mais desejado, é ofertada ao ganhador de cada bateria.

A importância do evento está não apenas em apoiar o esporte, em especial o atletismo amador e paraolímpico, mas também na inclusão social e no incentivo à prática do bem.

A largada será às 8 hora da manhã, nos Altos da Avenida Afonso Pena. O prefeito Marquinhos Trad e o Superintendente Regional Evandro Narciso vão dar a largada oficial. (Com Assessoria)