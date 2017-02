Desenvolvimento Marquinhos acompanha obras de recapiamento realizadas pelo Exército na Capital “Esse trabalho estava morto e foi ressuscitado

O Exército começou nesta segunda-feira (13) a executar os tapamentos dos buracos de quatro vias em Campo Grande. A expectativa é de que o trabalho todo termine em 24 meses e que a obra tenha ‘garantia’ de dez anos. Ao todo, são 12,11 quilômetros de vias, que integrarão o futuro corredor sudoeste do transporte coletivo. O convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e o Exército Brasileiro.

Os trabalhos começaram por volta das 6h30, na Brilhante com a Rua Guia Lopes. Os recapeamento vai chegar até a Avenida Afonso Pena e deve ser concluído em até 3 semanas, respeitando as condições climáticas. O trecho inicial do recapeamento é de 1,57 km, entre as ruas Guia Lopes e Brilhante. A partir daí são mais 2,75 km até o terminal Bandeirantes; mais 4,92 km deste local até o Terminal Aero Rancho; as duas pistas da Gunter Hans e na etapa final, 3,87 km ao longo da Bandeirantes. O projeto prevê ainda a implantação de 6 quilômetros de drenagem.

No momento, são 100 militares trabalhando, mas a expectativa é de que esse número aumente para até 250.

Etapas

Foto: Divulgação/Assessoria

A primeira parte do trabalho é a frisagem, ou seja, a retirada de dois centímetros do asfalto velho e, que depois, será preenchido com três centímetros de asfalto novo. Primeiro o trabalho é feito de um lado da rua e depois, na outra. Quem deve controlar a movimentação dos veículos é a própria Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) que está no local.

Com as obras, os ônibus circularão em pista exclusiva na margem esquerda das vias e na Avenida Gunter Hans, junto ao canteiro central, com sinalização e baia de acesso, onde haverá o embarque e desembarque dos usuários sem riscos.



De acordo com o titular da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Rudi Fioresi, o lado esquerdo da via, onde passarão os ônibus, terá um asfalto reforçado para aguentar o peso dos veículos. “Esse trabalho estava morto, e foi ressuscitado. Vou acompanhar esses trabalhos, pois tenho que acompanhar onde é investido da população”, disse o prefeito Marcos Trad na abertura dos trabalhos. O prefeito afirmou ainda que é possível que o Exército venha até a devolver dinheiro investido no fim dos trabalhos. (Com assessoria).