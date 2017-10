Centro Marquinhos cede terreno para criação de estacionamento do Camelódromo "Há muitos anos os comerciantes lutam pelo espaço e agora finalmente conseguem"

Foto: Reprodução/ Diogo Gonçalves - PMCG

Representantes do Camelódromo e o prefeito Marquinhos Trad (PSD), estiveram reunidos nesta segunda-feira (09), para asssinatura de um convênio, para que o município possa ceder em um prazo de dois anos, uma área que será utilizada para estacionamento do centro comercial. A intenção é que este local já seja utilizado para esta finalidade até dezembro.

Segundo o presidente do Camelódromo, Francisco José Pereira, a luta pelo espaço não é de agora, há vários outros administradores que estiveram a frente da prefeitura foi feito o mesmo pedido, mas só agora na gestão de Marquinhos Trad é que os comerciantes foram atendidos.

O espaço solicitado pelos comerciantes fica na rua João Rosa Pires, ao lado do Colégio Osvaldo Cruz, e segundo os comerciantes do camelódromo o estacionamento melhorará muito a fluidez do trânsito nesta parte da região central da Capital.

Além de melhorar o trânsito segundo Pereira ainda é "incentivo" e "atrativo" para as compras no Camelódromo, facilitando a situação dos clientes, já que segundo o Presidente, em dias movimentados como sábado, fica muito difícil de achar um local para estacionar, naquelas proximidades.

O espaço vai contemplar de 60 a 70 carros, restando a associação dos comerciantes do Camelódromo, fazer o devido planejamento, delimitando as áreas e organizando o local. "Acredito que até dezembro já esteja em funcionamento", disse Francisco.

Segundo o acordo, a princípio, para os clientes que fizerem compras no local, não vai ser cobrado taxa no estacionamento, no entanto os detalhes depois serão definidos entre os comerciantes. (Com assessoria).