Feriado Marquinhos participa de passeio ciclístico em Campo Grande

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, juntou-se aos mais de cinco mil ciclistas nesta manhã, que pedalaram por 8 quilômetros pelo centro da cidade, para celebrar o Dia do Trabalhador, neste 1º de maio. O tradicional passeio ciclístico, organizado pela Ciclo Ribeiro, chegou em sua 27ª edição neste ano, e contou com o apoio da prefeitura da Capital.

A agenda teve início às 7h, com a concentração na Avenida das Bandeiras, em frente à loja Ciclo Ribeiro, e às 9h foi dada a largada do percurso que seguiu pela Calógeras, 14 de Julho e avenida Afonso Pena, com destino ao Parque das Nações Indígenas. Agentes da Agetran organizaram o trânsito e fizeram as interdições pontuais, em parceria com a polícia militar, para garantir a segurança dos ciclistas durante todo o trajeto.

Marquinhos Trad aproveitou a oportunidade para deixar sua mensagem aos trabalhadores de Campo Grande. “Essa pedalada é simbólica, onde reunimos milhares de pessoas numa festa contagiante, mas sem deixar de prestar a nossa homenagem a todos os trabalhadores da nossa Capital. Todo o progresso e desenvolvimento de Campo Grande se devem principalmente a garra e luta de cada trabalhador. Estamos retomando o progresso da nossa cidade, mas apesar das crises enfrentadas, sabemos que os nossos verdadeiros trabalhadores, homens e mulheres que lutam por um futuro melhor, estão caminhando de mãos dadas com a nossa administração para superar tudo isso e ver a nossa Capital cada dia mais bonita”, disse o prefeito.

O empresário Clêmencio Ribeiro, idealizador do passeio ciclístico, reforça que o evento foi pensado para consagrar as comemorações do feriado do Dia do Trabalhador. “Esse evento é tradicional e a população passa o ano todo aguardando o dia 1º de maio para prestigiar o nosso passeio. Aqui vem gente de todas as regiões da cidade e de todas as idades. Todas focadas no único objetivo de homenagear o trabalhador de Campo Grande”, ressaltou Ribeiro. Durante o evento foram sorteadas bicicletas entre os participantes.

