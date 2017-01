Cidade Marquinhos vistoria operação que fechou em 6 dias cinco mil buracos

Quem circulou por Campo Grande neste domingo (8) conferiu a presença do prefeito Marquinhos Trad em algumas regiões da cidade que recebem a intervenção do tapa-buracos. O chefe do Executivo Municipal acompanhou as frentes de serviço da Rua Antônio Maria Coelho (região do Jardim dos Estados), cruzamento das ruas Hélio de Castro Maia e Trindade (Jardim Paulista) e, também, da Rua Rui Barbosa com Rua Aníbal de Toledo. Em apenas seis dias foram tapados mais de cinco mil buracos.

Os trechos onde o serviço já foi executado ou está recebendo a intervenção estavam praticamente intransitáveis com a multiplicação de buracos. Na Rui Barbosa, por exemplo, em uma extensão de apenas duas quadras da via foram tapados 58 buracos.

Para garantir a eficiência dos trabalhos, em vez de simplesmente fechar os buracos, enchendo de massa asfáltica, está sendo refeita a base, e o pavimento recolocado e impermeabilizado. “A população pode ter certeza de que o dinheiro de cada contribuinte será bem empregado”, garante o prefeito.

Em cada vistoria, o prefeito Marquinhos Trad verifica se o serviço que está sendo executado pelas equipes que estão nas ruas atende suas exigências.

“O buraco não pode surgir no mesmo lugar duas vezes. Acontece que a maneira como era feito antes permitia isso. Quem executa o serviço precisa aprofundar de 5 a 7 centímetros aquele local antes de devolver a massa asfáltica, para fortalecer o pavimento. Não havia essa preocupação e o buraco, até então, era preenchido apenas na sua dimensão. Dessa maneira, a cobertura fica superficial, e acaba se deteriorando novamente”, detalhou o prefeito.

Parceria

O grande número de buracos que surgiu nas vias nos últimos meses é hoje um dos principais problemas estruturais de Campo Grande. Neste sentido, o prefeito aguarda o próximo passo do Governo do Estado, que sinalizou interesse de parceria com a prefeitura, para ampliar o número de equipes que atuam na operação tapa-buracos, hoje 17.

“Com essa parceria, o número de equipes pode chegar a 30. Fiz um pedido de ajuda emergencial ao Executivo Estadual, que garantiu esse apoio. Será importante para a cidade”, lembrou Marquinhos Trad.

O deputado estadual Lídio Lopes acompanhou o prefeito durante as vistorias neste domingo.