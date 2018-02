Materiais para manutenção da Praça Belmar Fildalgo já foram entregues

A Prefeitura de Campo Grande recebeu nesta quarta-feira (14) os materiais para início da manutenção na Praça Esportiva Belmar Fidalgo. A entrega foi realizada pelas empresas Plaenge Empreendimentos Ltda. e Sicredi. Entre os itens estão lavadora de alta pressão semi-industrial água fria, multifuncional roçadeira costal gasolina, podador STIHL com implemento motopoda, cortador de grama e máquina para marcar, que será entregue em 15 dias, além de ferramentas e materiais de limpeza e higiene.

No total as instituições irão investir cerca de R$ 250 mil em reformas e readequações no Belmar Fidalgo, além da manutenção mensal da praça esportiva. Em troca, Plaenge e Sicredi poderão se utilizar de espaços publicitários no local já previstos pelo Programa de Parceria Municipal (Propam).

De acordo com gerente regional da Plaenge em Campo Grande, Luiz Octávio Pinho, esta é mais uma etapa da parceria. “Faremos a entrega de alguns equipamentos dando sequencia aos trabalhos que iniciaram com planejamento, projetos, orçamentos e compras”.

“Os materiais, assim como a obra, beneficiará mais de 20 mil pessoas que praticam atividades de esporte e lazer no local. E todo o material será utilizado na Praça Belmar Fidalgo e para melhorar cada vez mais o atendimento a população”, destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra.

Memorial Belmar Fidalgo

Na reforma da Praça, a sede administrativa será adaptada para se tornar o Memorial Esportivo Belmar Fidalgo. Para isso um grupo de trabalho elabora critérios para captação de materiais para na montagem do acervo. O início da arrecadação dos itens está prevista para o próximo dia 19.