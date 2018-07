UCDB Matrícula antecipada com 10% de desconto pode ser feita até quinta-feira

Matrículas devem ser feitas na Central de Atendimento, localizada no campus Tamandaré Foto: UCDB

Até quinta-feira (5), acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) podem fazer a matrícula antecipada com 10% de desconto. O procedimento deve ser efetuado na Central de Atendimento, localizada no bloco Administrativo do campus Tamandaré, das 8h às 21h. Após esse período, entre os dias 6 e 10 de julho, o universitário tem direito à 5% de abono no valor da matrícula. Já o período oficial de matrícula inicia-se no dia 11 e segue até 16 deste mês.

São 34 cursos presenciais com vagas abertas. Vale lembrar que além do processo seletivo tradicional, os candidatos podem optar por ingressar na Católica com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Já acadêmicos de outras Instituições que desejam transferir-se para a UCDB têm isenção na taxa de matrícula e 25% de desconto em todo o restante do curso.

Há vagas também para portadores de diploma, que devem se inscrever no site, entregar a documentação exigida até 16 de julho e solicitar a análise do currículo (R$ 120). Os aprovados que são egressos da UCDB ganham até 30% de desconto nas mensalidades; os formados por outras instituições, 20%. Nesses dois casos, os procedimentos deverão ser feitos até 16 de julho.