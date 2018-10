Oportunidade Matrículas para a pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental encerram-se nesta terça-feira

Foto: UCDB

Interessados em cursar a especialização em “Psiquiatria e saúde mental com ênfase em humanidades médicas”, promovida pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), têm até hoje (30) para fazer a matrícula por meio do site da UCDB, basta clicar aqui.

Voltado para médicos, o curso tem a proposta de possibilitar o estudo dos princípios básicos da psicopatologia e os avanços das clínicas em psiquiatria e saúde mental. Além da teoria, possibilita ao aluno treinar o raciocínio clínico psiquiátrico, no ponto de vista interdisciplinar.

São, ao todo, 680 horas/aula que serão ministradas mensalmente, nas sextas-feiras — no período da tarde, das 13h às 17h, e a noite das 18h às 21h — e aos sábados (de manhã, 8h às 12h, e após o almoço das 13h às 17h) na UCDB Centro, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.811.

Para fazer a matrícula, os interessados devem apresentar uma foto 3x4 recente, curriculum vitae e a cópia dos seguintes documentos: comprovante de residência; CPF; RG; certidão de casamento (caso a alteração do nome não constar no documento pessoal) e diploma de graduação (frente e verso – cópia autenticada) — caso esteja no aguardo da confecção documento, apresente a declaração de conclusão de curso.

Mais informações podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3901.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.