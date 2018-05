Evento Mattos & Thobias, uma das atrações da Festa Junina da UCDB, fazem show no campus Tamandaré

Dupla sertaneja, Mattos & Thobias, durante apresentação no campus Tamandaré

Com muita música boa e barracas de comidas típicas, a Festa Junina da UCDB será realizada no dia 9 de junho. Há um mês para a festança, a movimentação no campus Tamandaré já começou e, na noite desta quarta-feira (2), o saguão do bloco A foi palco para o show da dupla sertaneja Mattos & Thobias — uma das atrações da festa.

Além dos músicos que lançaram o evento oficialmente no campus, a maior festa junina de Mato Grosso do Sul irá trazer também a apresentação Max Moura & Cristiano e Hugo & Vitor, junto com a atração principal: Marcos & Belutti.

Os convites já estão à venda pelo valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada) para o 1º Lote no Setor de Relacionamento (SeR). Além do camarotes open bar pelo valor de R$ 80 (inteira) e R$ 65 (meia entrada). Os acadêmicos da Católica pagam R$ 15 até o dia 11 deste mês, basta apresentar o número do RA no SeR. Outros postos de vendas são barbearia A Banca e Fast Tickets.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.