"Braços cruzados" Médicos em greve pedem reajuste de 27,5% e prefeito diz não ter condições 'A categoria iniciou paralisação nesta segunda-feira"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Os profissionais em medicina, contratados pela prefeitura de Campo Grande iniciam greve nesta segunda-feira (26), por reajuste de 27,5%. Apesar da multa diária de R$ 10 mil estipulada pela Justiça e das críticas do prefeito Marquinhos Trad (PSD), a categoria mantém a decisão de parar.

Segundo o Sinmed/MS (Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul), não haverá nenhuma manifestação da categoria e os médicos devem ir para as unidades de saúde, porém de braços cruzados.

Marquinhos, neste domingo (25), disse aos sites locais em Campo Grande, que atititude dos médicos de confronto a decisão judicial é ousada e que se fosse ele jamais a faria.

Estiveram reunidos por cerca de três horas no sábado (24), médicos e o prefeito, mas não chegaram a nenhum acordo. Os médicos alegam que estão sem aumento há três anos e meio, e por isso reivindicam reajuste de 27,5%. De acordo com a categoria, a variação corresponde à correção da inflação acumulada no período. No detalhamento dessa proposta, a categoria considerou a inflação de 22,94% de 1º de maio de 2014 a 29 de fevereiro deste ano, mais a inflação prevista para 2017, que é 4,15%, segundo o sindicato.

Ainda em depoimento aos sites locais, Marquinhos alegou que tentou negociar com os médicos, mas eles estariam "irredutíveis”. O gestor ressaltou que o município não tem condições de considerar o acumulado no cálculo do reajuste, solicitado pela categoria.