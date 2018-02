Meia tonelada de alimentos arrecadados na Concafras será distribuída em bairros carentes

Cerca de 1.500 pessoas percorreram seis bairros de Campo Grande neste domingo (11) levando uma mensagem cristã e pedindo doações de alimentos e roupas para serem distribuídas em comunidades carentes. Mais de 250 crianças também participaram da atividade. O deslocamento até os locais de arrecadação foi feito em 25 ônibus, além dos carros de apoio. Os bairros visitados foram Mata do Jacinto, Tiradentes, Flamboyant, Arnaldo Figueredo, Estrela do Sul e Maria Aparecida Pedrossian.

Os caravaneiros arrecadaram 427 kg de alimentos, 815 peças de roupas, 121 pares de calçados, além de um carrinho e berço que serão entregues amanhã (12) à tarde em oito bairros da cidade. A ação, conhecida como Campanha da Fraternidade Auta de Souza, foi feita durante a 62ª Concafras PSE, um dos maiores congressos de formação de voluntariado que está sendo realizado em na Uniderp, em Campo Grande, durante o Carnaval.

O evento que recebe pessoas de 9 países também teve a participação de cerca de 40 estrangeiros que arrecadaram os donativos e abordaram pessoas nos lares da capital. Pela segunda vez participando de uma Concafras, o professor peruano Hector Arias Aucca fala da vontade de levar a Campanha de Fraternidade Auta de Souza para Cusco, no Peru, onde mora. “É um trabalho muito importante que pretendemos levar para nosso país, futuramente”, afirma o caravaneiro que viajou durante três dias para o encontro.

Ações no bem

A Concafras é realizada há 62 anos sempre no Carnaval. Esta é a quinta vez que Campo Grande recebe o evento que, este ano, está reunindo mais de duas mil pessoas na universidade que cedeu o complexo para as diversas atividades, divididas entre teoria e prática, programadas para os dias 10 a 13 de fevereiro.

O presidente da 62ª Concafras, João Carlos Rosa, destacou que os registros da edição de 2018 são resultado do planejamento da organização do congresso. “As 138 cidades, 21 estados e 9 países que recebemos hoje refletem o trabalho desenvolvido nos últimos três anos, tanto aqui quanto em Uberlândia, onde acontece o mesmo evento de forma paralela. Os locais são devidamente selecionados e preparados com muita antecedência”.

O congresso oferece mais de 140 cursos para os participantes escolherem em diversas áreas de atuação. Na segunda-feira (12) à tarde, os congressistas poderão colocar em prática aquilo que aprenderam nos diversos estudos oferecidos. Os voluntários estarão no centro de Campo Grande, em asilos e núcleos de trabalhos sociais já desenvolvidos na cidade para atuar com crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade. Serão 16 locais com práticas de atividades com temáticas voltadas para a educação, assistência e promoção social, campanha de combate às drogas e ao alcoolismo e de prevenção ao suicídio e ao aborto. O evento termina na terça-feira (13) pela manhã.

“Embora a CONCAFRAS seja dirigida por grupos espíritas, ela tem o cunho ecumênico, já que a caridade não é patente exclusiva de nenhuma religião. Inclusive um dos cursos oferecidos será ministrado pela Irmã Aíla Pinheiro, uma freira que é grande pesquisadora dos textos bíblicos. O congresso vem ao encontro de todos que desejam fazer o bem e se sentir úteis na sociedade”, conclui Vitor Rojas.