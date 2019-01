Rede Municipal de Ensino Meredeiras da Reme passam por cursos de higiene e manipulação de alimentos

Com o intuito de melhorar a qualidade na alimentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está promovendo para as merendeiras das unidades escolares um curso de higiene e manipulação de alimentos. O curso começou ontem (21) e vai até nesta terça-feira (22).

O curso tem o objetivo de conscientizar os merendeiros da Rede Municipal sobre a importância da produção de alimentos seguros para consumo, evidenciando as responsabilidades nos procedimentos que devem ser adotados conforme as legislações vigentes.

A certificação do curso oferecido para as merendeiras da é válida por 3 anos, comprovando a aptidão deste profissional para manipular alimentos. O documento é uma exigência da Vigilância Sanitária. O curso tem a carga horária de nove horas.

O curso abordará os temas como: Alimentação e Saúde; Perigos de Origem Alimentar; Tipos de Contaminações dos Alimentos; Noções Básicas de Microbiologia; Boas Práticas de Fabricação de Alimentos; Higiene do Manipulador; Higiene dos Alimentos; Higiene da Estrutura Física; Higiene dos Utensílios, Equipamentos e Móveis e Atribuição da nutricionista na supervisão às unidades educacionais.

Além do curso de Higiene e manipulação, também está sendo oferecida a palestra sobre Doença Celíaca, com a nutricionista, bióloga, especialista em nutrição clínica, mestre em saúde e tecnologia, Elda Regina Leite Galvão de Ávila, presidente da Associação dos Celíacos do Brasil – seção Mato Grosso do Sul (ACELBRA).

O curso que está sendo realizado dentro do próprio auditório da Secretaria de Educação, conta com a presença de mais de 70 merendeiras, de Escolas de ensino fundamental e escolas infantis do município.

Na Semed são 101 Escolas Municipais de Educação Infantil e 95 Escolas de Ensino Fundamental espalhadas na região urbana e zona rural de Campo Grande, que são orientadas pela equipe de nutrição da Superintendência de Alimentação Escolar (SUALE).

Com a aplicação de orientações das nutricionistas a equipe da Superintendência de Alimentação da Semed, espera oferecer para a população escolar uma alimentação adequada, com maior controle sanitário possível.

O curso está sendo organizado pelas nutricionistas Suelen Rotela dos Reis e Tatiana Perassolo. O curso é oferecido para todos os merendeiros que estão com o certificado do curso desatualizado. “É importante que todo manipulador tenha conhecimento das regras de conduta e de boas práticas de manipulação dentro da cozinha afim de preservar a saúde de nossos escolares, garantindo, com isso, a qualidade nutricional dos alimentos oferecidos”, comentou Suelen.