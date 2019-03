UCDB Mestrando da Católica analisa licenciatura na modalidade a distância de letras e libras

Francimar Batista da Silva defendeu dissertação na sala de defesa do bloco D Foto: UCDB

Por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), o mestrando Francimar Batista da Silva desenvolveu a dissertação com o tema: “A licenciatura letras libras – Modalidade educação a distância – Na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) (2013-2017)”. A apresentação do trabalho foi feita à banca avaliadora na quarta-feira (27).

Vinculada a linha de pesquisa “Política, gestão e história da educação” e ao grupo de estudo de “Políticas de formação e trabalho docente na educação”, a dissertação teve como intuito analisar a organização do curso de formação de professores em Letras – Língua Portuguesa/Língua Brasileira de Sinais (Letras Libras), ofertado pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), na modalidade Educação a Distância, no período de 2013 a 2017.

“A pesquisa mostrou que mesmo com dificuldades em sua implantação, o curso Letras Libras da UFGD, conseguiu ser realizado no sul de Mato Grosso do Sul, e mesmo com o índice de 50% de reprovação e com pouca estrutura física, consegue atender à política do plano ‘Viver sem Limites’”, comentou Francimar

Participaram da banca avaliadora, a orientadora do trabalho, professora Dra. Celeida Maria Costa de Souza e Silva, as professoras da Católica Dra. Regina Tereza Cestari de Oliveira e Dra. Marta Regina Brostolin, além da docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) Dra. Celi Corrêa Neves.

