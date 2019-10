CLIMA Meteorologia prevê chuva em todas as regiões do Estado nesta quinta-feira A temperatura máxima será de 32°C na Capital

Céu de Campo Grande com sol no início da manhã desta quinta-feira. Foto: Foto: Henrique Kawaminami

Se a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) se confirmar, Mato Grosso do Sul registrará chuva em todas as regiões nesta quinta-feira (3). As pancadas poderão ser acompanhadas de trovoadas.

Na Capital, a quinta-feira será de céu parcialmente nublado e poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 32°C.

No sul do Estado, o dia será de céu nublado e pancadas de chuva acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima será de 31°C em Antônio João, Dourados, Naviraí, Caarapó, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Vicentina e Ponta Porã.

Em Três Lagoas, Anaurilândia, Selvíria, Costa Rica e Chapadão do Sul, a temperatura máxima poderá chegar aos 37°C; Sonora, São Gabriel do Oeste, Figueirão, Camapuã, Alcinópolis, Aquidauana, Corumbá e Porto Murtinho, terão máxima de 34°C. Poderão ocorrer pancadas de chuva durante todo o dia.