Ação Cidadania Moradores do Moreninhas 3 enfrentam o frio da madrugada para garantir senha de atendimento em ação s

Foto: Fiems

A 2ª edição da Ação Cidadania 2017 reuniu milhares de pessoas neste sábado (19), no campo de futebol do Bairro Moreninhas 3. A população, de olho nos serviços oferecidos durante o evento, começou a formar fila desde ontem (18) no local, localizado em frente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em Campo Grande (MS).

Segundo Bergson Amarilla, superintendente do Sesi “Esse evento é uma extensão da indústria para levar atendimentos a uma região onde sabemos que o acesso a serviços de saúde e cidadania é difícil. Entre os serviços, oferecemos atendimento médico e odontológico e emissão de documentos”.

O diretor da Fiems, Julião Flaves Gaúna, reforçou a tradição do evento. “Já é algo que realizamos há alguns anos e é uma forma de garantir que todos tenham acesso à saúde e à cidadania”, disse.

Na avaliação do diretor da Fiems, Irineu Milanesi, a 2ª edição da Ação Cidadania 2017 já é um sucesso. “Podemos dizer isso só ao observar a fila que se formou a partir da noite de ontem. É uma iniciativa que só traz benefícios para a população e para a indústria, que tem a oportunidade de reforçar sua importância para Campo Grande e Mato Grosso do Sul”, falou.

Ao todo foram disponibilizados aos moradores da região mais de 32 serviços diferentes nas áreas de cidadania, saúde e educação oferecidos pelos 21 parceiros do setor público e privado que estão no evento.

Stephanie Rocha, tem 17 anos e não tinha nenhum documento além da certidão de nascimento, “Aproveitei o evento no meu bairro para tirar carteira de identidade e CPF. Já tinha tentado algumas vezes, mas o agendamento foi muito demorado e acabei desistindo. É uma oportunidade única agora”, declarou.

Já Edenir Moura Vieira, de 47 anos, chegou as 5 h na fila foi à oportunidade que ela há tempos esperava pra receber atendimento médico, “Passei pela triagem já e vou fazer tudo o que puder, porque conseguir consulta médica é algo muito difícil. Quando vi que teria Ação Cidadania bem perto da minha casa, não pensei duas vezes em madrugar para garantir atendimento”, finalizou.