Moradores reclamam de lixão na Cidade Morena em Campo Grande “Aqui é pior que lixão. Estamos abandonados”, disse o morador

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Foto: Divulgação

As reclamações dos moradores do bairro Cidade Morena chegaram ao gabinete do vereador João César Mattogrosso (PSDB). Eles reivindicam melhorias na área pública que está abandonada há alguns anos.

“Somos desprezados. Aqui é pior que lixão. Estamos abandonados”, disse o morador José Carlos dos Santos. Ele se refere ao Centro Comunitário do bairro, que está tomado por lixo de todo tipo.

Há resto de construções, madeiras, aparelhos domésticos e até mesmo um colchão. “Jogam animais mortos aqui com frequência”, acrescentou Roque Cesar Macedo. Ao lado dos entulhos, ainda está o prédio da Creche Triângulo Azul. “É um perigo para as crianças, porque esse lixo cria bichos. Estamos no mapa da sujeira”.

Restos de lixos são jogados em terrenos

A situação degradante da região foi constatada em uma visita da equipe de Mattogrosso ao local. O bairro que tem mais de 8 mil famílias não tem uma área pública de lazer. Todos têm que recorrer à Avenida Gury Marques para praticar atividades físicas.

Roque explica que seria muito mais seguro se o município disponibilizasse melhorias simples para o entorno do Centro Comunitário. “Assim, ninguém precisaria correr o risco de ser atropelado ou assaltado, com tanta escuridão”, conclui.

Por isso, o vereador João César Mattogrosso encaminhou ao Poder Executivo uma indicação de limpeza no local. Ainda foram solicitadas a construção de calçadas, iluminação, sinalização e uma academia ao ar livre.