Campo Grande Mostra de Profissões apresenta os cursos oferecidos pela UCDB

Foto: UCDB

Quando se fala em qual graduação cursar muitos jovens questionam “Onde eu me encaixo?”. Para ajudá-los na escolha de qual carreira seguir, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) promove nos dias 3, 4 e 5 de agosto, a “Mostra de Profissões” no Shopping Norte Sul Plaza. Nos dois primeiros dias (sexta-feira e sábado), a exposição ficará aberta ao público das 10h às 22h, já na última data (domingo), o horário é das 12h às 20h.

Na praça de eventos do shopping, professores e acadêmicos dos 34 cursos presenciais oferecidos pela Instituição estarão disponíveis para conversar com os visitantes. Além disso, uma equipe da UCDB Virtual, irá apresentar as 21 opções de graduação a distância e as 46 pós-graduações disponíveis por meio do mesmo método.

Segundo a gestora da área de marketing da Católica, Natalli Meneguetti Idalgo Zayas, além da oportunidade de ter contato com várias possibilidades de carreira, os jovens também podem participar de um jogo estilo “quebra cabeça” que vem para auxiliá-los a detectar com qual área do conhecimento eles mais se identificam.

“Por meio do jogo, os visitantes podem perceber se possuem características que mostram aptidão para área de humanas, exatas ou ciências agrárias, por exemplo. Após isso, eles serão encaminhados para conversarem com os professores responsáveis pelos cursos que englobam o tipo de conteúdo que os interessa. É uma ótima oportunidade para conversarem com os profissionais e tirarem dúvidas”, pontuou Natalli.

Também serão apresentados na Mostra de Profissões, os programas de pós-graduação (Mestrado e Doutorado) da UCDB, os cursos de pós-graduação presenciais e as opções de formação continuada — uma delas é a UCDB Idiomas que traz cursos de Inglês, Francês, Alemão, Italiano e Espanhol. Além disso, durante a mostra, os visitantes poderão ter contato com projetos de extensão da Católica, como o Fórmula Universitária, e também com a área da pesquisa por meio do Biotério. Para obter mais informações sobre a exposição entre em contato por meio do número (67) 3312-3559.