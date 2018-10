Motorista Motorista alcoolizado bate em veículo parado no sinaleiro Caso aconteceu no cruzamento da Avenida Afonso Pena e Pedro Celestino

Um motorista embriagado dirigindo um veículo Corsa provocou um acidente no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Pedro Celestino, na área central da cidade, ao colidir no carro GM Onix.

O acidente aconteceu no período manhã, desta sexta-feira (12) e foi atendido pela Delegacia de Pronto Atendimento (Depac Centro).

Conforme confirmado pelos policiais, através do teste do bafômetro, o motorista do Corsa estava alcoolizado com teste registrando sopro 0,85mg/L.

Ele bateu o veículo que conduzia na traseira do Ônix, cujo motorista também realizou o teste e não constou nenhum efeito alcóolico no organismo.

O acidente resultou em danos materiais, porém, os condutores não tiveram nenhum ferimento. O pai do autor da colisão teve que comparecer ao local para permanecer com o veículo, enquanto que o filho recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.