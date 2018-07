Motoristas consideram abusivo o aumento do preço do parquímetro

Foto: Álvaro Rezende/Correio do Estado

Após o aumento de R$ 0,40 no valor da hora do estacionamento do Centro de Campo Grande, administrado pela Flexpark, através dos parquímetros, o Portal Correio do Estado foi ouvir a opinião dos motoristas que usam o serviço, e a maioria achou abusivo o reajuste.

Para a servidora pública aposentada Nanci Borges, de 58 anos, o parquímetro não deveria nem existir. “Abusivo. Já pagamos muitos impostos e ainda tem essa. Não deveria nem existir o parquímetro. Se acontece algo com o nosso carro, ninguém é responsável”, afirma indignada.

A partir de hoje (3), a empresa concessionária de serviço público de estacionamento rotativo em Campo Grande passa a cobrar R$ 2,40 por hora de estacionamento no Centro. O valor anterior era de R$ 2, mantido por decreto do prefeito Marcos Trad (PSD). Decisão judicial acatou pedido da empresa para o aumento.

O técnico em eletrônica Ney Maia, de 42 anos, acredita que com tantos impostos pagos pela população, um aumento na cobrança da hora do estacionamento no centro é abusivo. “Nem existir deveria. Acho abusivo e injusto. Tem tanto imposto que pagamos, ai quando chega em via pública tem mais esse ônus. Ainda mais um aumento desse de 20%. Mais que a inflação, desproporcional”, disse.

Trabalhando no trânsito todos os dias, o motorista do aplicativo Uber Luis Carlos Pontes, de 48 anos, acredita que o parquímetro deva existir, mas regulamentado. “Acho abusivo. Deve existir sim o parquímetro, mas tem que ser regulamentado. Não nesses valores. Um aumento de 20% não dá”, completou.

A única entrevistada da reportagem que concordou com o valor cobrado pela Flexpark foi a estudante Viviane Yoshihara, de 21 anos. Segundo ela, as outras opções de estacionamento particular acabam saindo mais caras que o parquímetro.

“Acho válido, porque se for ver, o estacionamento particular é bem mais caro que isso. Não acho abusivo”, comentou a estudante.