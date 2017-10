DE GRAÇA Movimento Concerto da UFMS promove duo de piano com Doutores em Música

Foto: Divulgação

No dia 20 de outubro, a partir das 19h30, o Teatro Glauce Rocha irá receber o Duo Castelan & Barros – Piano a Quatro Mãos. A apresentação faz parte do projeto Movimento Concerto da UFMS e contará com a pianista Bernardete Castelan Póvoas, Doutora em Música pela UFRGS, com residência na Universidade de Iowa (EUA), e com o pianista Luís Cláudio Barros, Doutor em Música pela UFRGS, com residência na Universidade de Connecticut (EUA).

A entrada é gratuita e a retirada dos ingressos pode ser feita uma hora antes do evento no próprio teatro ou em horário comercial na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes (Proece). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3345-7237.

Duo Castelan & Barros

Formado em 2010, o duo tem como foco principal divulgar o amplo repertório para duo pianístico, destacando as obras de compositores brasileiros e sul-americanos. Suas principais características são a afinidade musical entre os pianistas e a preocupação com o refinamento técnico-sonoro.

O duo realiza apresentações em instituições diversas. Algumas de suas principais turnês foram a “Série Danças” e “Piano em Foco”, apresentadas por cidades de Santa Catarina e do Paraná, e a turnê “Brasil em Danças” realizada em 2015 em Portugal. Em 2015 também o duo fez a estreia nacional do “Concerto para piano a quatro mãos”, de Liduíno Pitombeira com a Orquestra Sinfônica da Unicampo sob a regência de Alessandro Sangiorgi.

Além da carreira como solistas, Castelan e Barros também exercem atividades como pedagogos e pesquisadores na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Movimento Concerto

O projeto integra o Programa Mais Cultura na UFMS, que procura estimular o interesse dos acadêmicos, professores e demais funcionários pelas manifestações artísticas. Até dezembro, o Movimento Concerto terá outros quatro concertos gratuitos no Teatro Glauce Rocha.