MSGÁS MSGÁS abre edital para formação de cadastro de reserva de estagiários

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) abriu nesta terça-feira (2.10) o processo seletivo simplificado para seleção de estagiários para formação de cadastro de reserva. As vagas serão destinadas para os municípios de Campo Grande e Três Lagoas.

As inscrições começam amanhã (3.10) e seguem até o dia 26 de outubro. Para concorrer, os interessados devem estar matriculados em instituição de ensino regulamentada, ter idade superior a 16 anos e não ter realizado estágio anterior na Companhia.

Entre os benefícios para o município de Campo Grande estão a bolsa auxílio de R$ 649,35 para 4h/dia e R$ 974,03 para 6h/dia e ainda o cartão vale-transporte. Já para Três Lagoas, a bolsa auxílio é de R$ 475,75 para 4h/dia e R$ 800,43 para 6h/dia e o auxílio transporte de R$ 173,60.

Na Capital os cursos para cadastro reserva são Administração, Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Processamento de Dados, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Meio Ambiente, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental.

Já para Três Lagoas as vagas são para Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação.

A seleção tem como etapas a análise curricular e entrevista. Confira o edital na íntegra no site da MSGÁS ou na página 16 da edição nº 9.754 do Diário Oficial do Estado.