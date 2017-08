Em festa Muitos eventos marcam o aniversário de Campo Grande, hoje (26) Em celebração aos 118 da capital, a prefeitura organizou vários eventos pra família campo-grandense comemorar neste sábado.

Desfile 2016 Foto: CMO

Logo cedo teve a Alvorada Festiva, saudando aos 118 anos de Campo Grande.

O Segundo evento dia será a Corrida do Facho. Neste ano, a competição terá 8 equipes, somando 96 atletas. A Corrida, realizada há mais de 40 anos, acontecerá na manhã de sábado, depois da alvorada festiva e terá início às 7 horas.

A Corrida do Facho é promovida pela Prefeitura e faz homenagem ao professor Acir Esnarriaga de Albuquerque, que leva o nome do troféu transitório.

Concentração e largada: Rua 14 de Julho com Avenida Afonso Pena – Centro

Às 8 horas, acontece o tradional Desfile Cívico-Militar em Comemoração aos 118 anos de Campo Grande, que contará com a participação de 69 entidades, na Rua 14 de Julho com Avenida Afonso Pena – Centro

A tarde, acontece Marcha para Jesus, a partir das 14 horas. O evento traz à rua as igrejas, que marcham atrás de trios elétricos. Com participação de vários estados do Brasil, o evento reúne caravanas de diversos lugares. As caravanas se encontram em um determinado ponto e vão “marchando” até o local onde um palco fica localizado para eventuais shows.

A Concentração: Concha Acústica da Praça Rádio Clube / Show no Parque das Nações Indígenas – Avenida Afonso Pena – Chácara Cachoeira.

E a noite, das 18h às 22 horas, acontece o Canta Campo Grande – Show com Altemar Dutra Júnior, ele subirá ao palco da Concha Acústica Família Espíndola na Praça do Rádio, a partir das 19 horas, para animar e encantar os moradores com um show romântico regado a boleros, sambas, serestas e sucesso da MPB.

A abertura do evento ficará por conta de Aires Gonçalves e banda Românticos Latinos. Serão colocadas aproximadamente 500 cadeiras para acomodar o público. Haverá ainda no espaço da praça tendas para comercializar peças de artesanato.

Local: Concha Acústica Família Espíndola – Praça Rádio Clube