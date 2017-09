Medida protetiva Mulheres vítimas de violência ganham aulas de defesa pessoal na capital

Nesta manhã (5), será lançado o curso de Defesa Pessoal “Não ao abuso e à agressão – sei me proteger” que oferecerá dois dias de aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto é fruto de parceria entre a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e a Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu).

O lançamento acontecerá na Casa da Mulher Brasileira, a partir das 10h30, e na ocasião serão disponibilizadas 40 vagas para mulheres já pertencentes ao cadastro da Semu. “O objetivo não é a mulher aprender a lutar, mas conseguir se desvencilhar no momento em que a agressão ocorrer e, também, fortalecer a sua autoestima”, explicou a secretaria da Semu, Carla Stefhanini.

As orientações serão ministradas pelo especialista em Karatê, Hélio Arakaki, que elaborou um método de autodefesa para mulheres que cria oportunidades para que a mulher possa se livrar de eventuais tentativas de agressões, além das orientações das professoras Celina Lopes, Bruna Caruzo e Neide Fidelis.

O curso acontecerá nos dias 23 e 30 de setembro no ginásio do Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE) das 14h às 18h. Serão desenvolvidos dois módulos de 4h cada, totalizando 8 horas. De acordo com diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a intenção é levar, de forma simples e eficiente, formas de defesa como imobilização, soltura e táticas de ataque.