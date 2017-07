Multa Multa á Uber e demais empresas que prestam serviço de carona paga, por não entregarem os documentos "A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que apenas uma empresa se cadastrou junto à administração municipal"

Em agosto, multa será aplicada á Uber e demais empresas que prestam serviço de carona paga por não entregarem os documentos exigidos no decreto municipal 13.157, de 16 de maio de 2017.



As empresas tinham 60 dias a partir da publicação do decreto. Como finalizou em um domingo, foi prorrogado para a segunda-feira (17), primeiro dia útil seguinte.



"Vamos aplicar a lei, estamos fazendo blitz de orientação. Essa orientação não vai superar 10 dias. Em agosto vai começar a punição. Ontem começamos as blitz educativas e em dez dias vamos começar a cumprir o que determina o decreto", destacou o Prefeito Marquinhos Trad (PSD).



Entre as penalidades está notificação por escrito, multa simples ou diária, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento de documentos, apreensão, interdição parcial ou total do estabelecimento ou atividades e a cassação imediata do alvará de licenciamento do estabelecimento.



O prefeito destacou ainda que as empresas não procuraram a administração municipal para entregar de documentos e fazer as adequações necessárias. "Não apresentaram nada. Quem sofre é a população, mas o poder público não pode virar as costas para a segurança da população. Não tem escritório, combinaram que iam colocar escritório para atender pessoa física", ressaltou.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que apenas uma empresa se cadastrou junto à administração municipal.



“A partir desta terça-feira, a Agetran iniciou um trabalho de levantamento de dados para verificação de quais empresas de aplicativos estão operando em Campo Grande, para tomar as atitudes cabíveis para o caso”, complementou Marquinhos Trad.