UCDB Museu das Culturas Dom Bosco traz atividades diferenciadas na 12ª edição da Primavera dos Museus

Museu das Culturas Dom Bosco fica dentro do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande Foto: UCDB

Entre os dias 17 e 23 deste mês, o Museu das Culturas Dom Bosco (MCDB) é um dos locais em Campo Grande (MS) que serão sede para as atividades da 12ª edição da Primavera dos Museus —temporada de eventos organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) com programações temáticas que acontece simultaneamente em 900 instituições de todo o Brasil.

Com o tema “Celebrando a Educação em Museus”, baseado no caderno da Política Nacional de Educação Museal, lançado em junho de 2018, a proposta da iniciativa este ano é incentivar o debate a respeito do potencial educativo das heranças presentes nos acervos brasileiros, além de difundir os princípios e diretrizes desta política que visa nortear, principalmente, gestores e docentes.

Neste contexto, o MCDB promove entre os dias 18 e 21 deste mês, das 8h às 10h, a atividade “Contação e História” realizada por acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) que integram o setor educativo do museu. Também no mesmo período serão oferecidas visitas guiadas com ações programadas de educação ambiental e patrimonial — grupos interessados em participar devem fazer agendamento prévio.

Já no dia 19, às 13h, haverá uma mesa-redonda, mediada pelo coordenador do MCDB, professor Dirceu Maurício Van Lonkhuijzen, com o intuito de proporcionar aos profissionais, estudantes e pesquisadores a troca de experiências e conhecimentos a respeito da Política Nacional de Educação Museal.

Na data, participam do debate a mestranda da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Bruna Ferreira que falará sobre o “Uso do museu no ensino de ciências”; a representante do Museu de Arqueologia da UFMS Laura Pael; e o professor de História de duas escolas municipais em Campo Grande Hugo Cézar Fernandes Gondim com o tema “Danças circulares e atividades dentro de museus”.

Por fim, no dia 22, o MCDB oferece visitação gratuita ao público. Para obter mais informações entre em contato por meio do número 3312-3902.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.