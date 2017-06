Músicos percorrerão entidades para divulgar arraial de Santo Antônio de Campo Grande

As duplas João Gustavo e Murilo e Victor Gregório e Marco Aurélio animaram os alunos do Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG, na tarde desta quinta-feira (1º). Os cantores foram levar aos jovens um pouco das canções que prometem embalar o público da tradicional festa junina, durante os dias 10, 11, 12 e 13 de junho. A iniciativa terá continuidade nos próximos dias, envolvendo outros artistas que compõem a programação da festa.

O prefeito da Capital, Marquinhos Trad, também esteve presente no encontro desta tarde e lembrou que o Arraial, além de levar diversão para os moradores, ajudará financeiramente 54 entidades filantrópicas da cidade.

“Nada ficará para a Prefeitura. A entrada da festa é totalmente gratuita. Essas entidades ajudam a cuidar de pessoas com deficiência e de outros que enfrentam diversas doenças, e toda a renda obtida irá auxiliá-las. Esta festa já é tradição em nossa cidade e esperamos todas as famílias campo-grandenses para prestigiar os quatro dias do evento”, pontua Marquinhos.

Ir à diversas unidades do Poder Executivo levar um pouco da cultura da Capital, por meio da música, é uma forma de apresentar Campo Grande para as pessoas, este é o pensamento da secretária municipal de Cultura e Turismo Nilde Brun.

“Nós não podemos amar aquilo que a gente não conhece. Para que possamos ter orgulho da nossa cidade nós temos que conhecer e saber identificar o que temos, a começar por nossa cultura” disse a titular da Sectur.

Em concordância com Nilde, a diretora-presidente do Instituto Mirim, Mairy Batista, reforça a importância de os jovens terem acesso ao produto cultural. A aproximação, analisa Mairy, traz valorização para aqueles que chamamos de “prata da casa”.

“Quando me foi proposto trazer os cantores aqui não hesitei, pois é uma forma deles terem acesso a nossa cultura, de valorizá-la e respeitá-la. Eles estão animados e podemos ver isso no rosto de cada um”, enfatiza.

As duplas vão percorrer unidades da prefeitura levando música e divulgando o Arraial até o dia 8 de junho. Amanhã, dia 2, é a vez da Escola Municipal Vanderlei Rosa de Oliveira receber a dupla Larissa e Mariana e João Gustao e Murilo, a partir das 16h30.

Na segunda-feira, dia 5, às 16 horas, os alunos da Escola Municipal Thomaz Ghirardelli vão prestigiar as canções de Victor Gregório e Marco Aurélio e também de João Gustavo e Murilo.

No dia seguinte, na terça-feira, a partir das 16h, é a vez do Centro de Convivência Tijuca II, receber a dupla que deu início às visitas. E para fechar a programação, no dia 8 de junho, o Serviço Social do Comércio (Sesc) Lageado, receberá os cantores João Gustavo e Murilo e dos convidados Tostão e Guarany, a partir das 16h