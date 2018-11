Mutirão Mutirão da cidadania acontece sábado no Bairro Vida Nova

Recreação infantil, atendimentos de saúde, orientações jurídicas, documentação, shows e sorteios esses são os principais serviços que serão prestados a população, no Bairro Vida Nova, no evento realizado pela T-Eventos em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, na Escola Municipal Nerone Maiolino, no próximo sábado (10).

O objetivo do mutirão será de disponibilizar serviços de atendimento gratuitos à população nos Bairros de Campo Grande como exame de saúde, habilitação, educação lazer, empreendedorismo, direitos sociais, entretenimento, orientações jurídicas, cadastro para emprego, corte de cabelo, shows culturais e recreação infantil.

A T Eventos & Marketing é uma empresa especializada em desenvolvimento de ações nacionais, internacionais e projetos especiais, têm como missão promover eventos que contribuam com o desenvolvimento social econômico de Estados e Municípios, por meio de parcerias para a realização de projetos e eventos que promovam ações de cidadania e desenvolvimento das comunidades locais.

Participam do evento a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Procon Municipal, SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Funesp (Fundação Municipal de Esportes), Funsat (Fundação Social do Trabalho) e Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) e a Emha (Agência Municipal de Habitação).

Serviço:

Evento: Mutirão da Cidadania

Local: Escola Municipal Nerone Maiolino.

Endereço: Rua Maraú, 57, Bairro Vida Nova.

Sábado: 10 de Novembro.

6h30 abertura dos portões para os voluntários

8 horas abertura dos portões para o público

13 horas encerramento.