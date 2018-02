Interação Na Acolhida da UCDB, até o padre reitor entrou na brincadeira e virou Mário Como o tema do ano foi o videogame do Super Mario, até o nome do evento mudou pra Super Acolhida

Por: Thaís Pimenta 31/01/2018

Todo mundo que estava fantasiado era voluntário, estavam dispostos a recepcionar os novos estudantes. Foto: André Bittar Na Acolhida da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) até o reitor, Padre Ricardo Carlos, entrou na brincadeira de boas-vindas aos novos universitários e se vestiu do personagem Mário, do jogo para videogame Super Mário World. A iniciativa acontece pelo terceiro ano consecutivo com temática definida. Por meio de uma enquete realizada em 2017, os estudantes escolheram homenagear um dos mais importantes games da história. Nas edições anteriores, os temas escolhidos foram a trilogia de Star Wars e Harry Potter. De acordo com o reitor, toda a extensão da universidade foi decorada com elementos referentes ao jogo, os corredores, as entradas dos blocos e o gramado. "Já joguei muito o jogo do Mário, nas primeiras versões do jogo, na década de 1980. Hoje em dia, não tenho mais tempo de jogar, mas gosto muito", brinca ele. Cerca de 10 mil pessoas estiveram no campus nesta manhã. A ação tem a intenção de ser o oposto dos tradicionais trotes universitários. Conta com ajuda de voluntários veteranos, 50 deles, e profissionais, em que todos os calouros são direcionados às salas de aula e recepcionados por toda a turma do jogo, desde a princesa Peach até o Toad. Os voluntários estudantes estavam de Luigi e os professores, técnicos administrativos e profisisonais da UCDB de Mário.