Encontro Na Capital, congresso farmacêutico reúne especialistas nacionais

Atualização de mercado, capacitação para atendimento, ampliação de conhecimento técnico. Estes são os principais objetivos do 1º Congresso Farmacêutico, que será realizado neste sábado (24), das 8h às 17h, em Campo Grande. Com o tema ‘Somando Forças para o Conhecimento’, o evento reunirá cerca de 100 farmacêuticos e acontecerá na rua Dr. Arthur Jorge, 1.762, Centro.

O administrador, Artur Ferreira, abordará ‘Mercado Farmacêutico’, tratando da importância econômica deste segmento varejista. “O envelhecimento da população é um dos fatores que puxa o crescimento do mercado farmacêutico. As pessoas estão cada vez mais preocupadas e antenadas com estilo de vida, saúde e até vaidade. Isso reflete não só no aumento do mercado, mas também no posicionamento das farmácias, que estão se moldando para atender melhor”, acrescenta.

Para Ferreira, o setor apresenta mudanças nas funções e uma prestação de serviços mais pensada no cliente. “Entre as características de adaptações está o regionalismo, cada Rede de farmácia tem a cara dela, mas tendem a acompanhar a realidade local para atender a necessidade de onde está instalada, seja nos preços, na marca ou no atendimento”.

Outra palestra será proferida pelo doutor Thiago Moraes Inocência, com tema ‘Revisão sobre Antibióticos’. O palestrante atua há mais de 10 anos na área farmacêutica, com assessoria cientifica.

Em seguida, o médico cardiologista, Wellington Moreira da Silva falará sobre ‘Hipertensão e Controle Pressórico’. O especialista carrega em seu currículo o cargo de chefe do Serviço de cardiologia do Hospital da Zona Sul de Londrina, desde a década de 90.

O evento é promovido pela rede São Bento e pela Sandoz. “Esta iniciativa é a prova de que estamos cada vez mais preocupados com o bem-estar dos nossos clientes e com a qualidade do atendimento. A capacitação é a forma mais eficaz de alcançarmos este objetivo”, ressalta a superintendente da São Bento, Flávia Buanain.