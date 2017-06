Bosque dos Ipês Na Capital, palestra incentiva emagrecimento consciente

Com o objetivo de alertar a sociedade da importância de uma alimentação saudável e de como controlar a compulsão alimentar, acontece no dia 01 de junho, às 19h, no Shopping Bosque dos Ipês a palestra “Emagrecendo Juntos”, que vai abordar também a importância do intestino no emagrecimento.

Conforme a nutricionista esportiva e palestrante Ana Paula Martone, além de ser necessário ter uma boa alimentação é preciso saber como modular o intestino a fim de contribuir no emagrecimento. Pois segundo Martone, uma má alimentação é uma das principais causadoras da obesidade.

O controle emocional também é importante nesta etapa, pois é um aliado para vencer a compulsão alimentar. Por isso, a psicóloga clínica Luiza Reis irá falar sobre como lutar contra este sabotador das dietas, pois como diz o lema “mente magra, corpo magro”.

Emagrecendo Juntos

A ideia da palestra surgiu do grupo “Emagrecendo Juntos” criado pela nutricionista esportiva Ana Paula Martone e a acadêmica de Nutrição, Viviane mantilha. Elas desenvolveram um desafio em que durante o processo os participantes realizam atividades físicas em grupo, recebem apoio psicológico, acompanhamento nutricional e no final quem perder mais peso ganha uma quantia em dinheiro.

Palestrantes

Ana Paula Martone Nutricionista clínica e esportiva, pós -graduada em Nutrição Esportiva e Suplementação pelo IEPAT , pós-graduada em Nutrição Renal pelo Institutuo Cristina Martins - Curitiba – PR, pós- graduada em Nutrição Clínica pela Gama filho e proprietária da Cozinha Proteica - Alimentação Congelada Saudável .

Luiza Reis psicóloga clínica, pós-graduada em Psicoterapia de Orientação Analítica pela UCDB, pós-graduada em Transtornos Alimentares e Obesidade Pelo Hospital das Clínicas-USP/SP.

Serviço

A palestra “Emagrecendo Juntos” acontece no dia 01 de junho, às 19h, no Shopping Bosque dos Ipês na Loja 289 ao lado das Americanas. Quem quiser participar entre em contato pelo telefone 67 98137-3845.