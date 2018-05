Juntos por Campo Grande Na Ernesto Geisel, máquinas avançam em obra graças à parceria entre Governo e Prefeitura Obra destravada pelo programa Juntos por Campo Grande, que conta com o apoio da Câmara Municipal, fará o controle de enchentes, conterá assoreamento e reconstruirá avenida.

Foto: Denilson Secreta

Acesso à região mais populosa de Campo Grande, a avenida Ernesto Geisel passa por processo de transformação graças à parceria do Governo do Estado com a Prefeitura e Câmara Municipal que conseguiu destravar R$ 180 milhões em recursos para obras de infraestrutura na Capital.

O amplo pacote de melhorias viabilizado nessa parceria – denominada programa Juntos por Campo Grande – conta com 28 frentes de obras contrapartida de R$ 15 milhões do Governo do Estado.

Na Ernesto Geisel, o projeto inclui a recomposição das margens do rio Anhanduí, com a construção de muros de gabião e placas de concreto, a implantação de uma ciclovia, a construção de bocas de lobo para captar a enxurrada e a recomposição da pista. Nesta última etapa, a contrapartida do Estado garantirá o recapeamento. O projeto estava parado desde 2011 e corria o risco de ter os recursos federais perdidos pela falta de contrapartida.