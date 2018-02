Possibilidades Negócios Digitais e Moeda Virtual é tema discutido em palestra na UCDB

Acadêmicos de quatro cursos da UCDB participaram da palestra promovida no dia 15 deste mês Foto: Gilmar Hernandes

Para auxiliar empresas e empresários a avaliarem os novos rumos do mercado digital e explicar como funcionam as moedas e negócios virtuais, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realizou na quinta-feira (15) uma palestra com o empresário, Lauriney Santos.

Segundo a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Católica, professora Lucélia da Costa Nogueira Tashima, a intenção foi apresentar aos futuros profissionais as diferentes formas de empreender frente ao uso da tecnologia. "Empreendedorismo digital e inovação estão adotando criptomoeda como forma de pagamento e divulgação da marca. Essas e outras formas de negócios, aliados a boas práticas de gestão, marketing e propaganda permitem novas possibilidades criativas para empreender", explicou.

Participaram do evento acadêmicos dos cursos de Administração, Designer, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda. "Assim aproximamos o acadêmico dos temas que estão gerando novas possibilidades de mercado. Precisamos prepará-lo para receber qualquer tipo de cliente e os mercados digitais estão aí e são um desafio , assim como as moedas digitais", destacou a coordenadora.

O empresário Lauriney Santos construiu sólida carreira em 16 anos nas principais empresas de bens de consumo do mundo e, no ano passado, dedicou-se em compreender o mercado de criptomoedas, conhecendo e visitando as principais empresas do setor na Ásia, América Latina e EUA. Graduado em Ciências Contábeis, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e, atualmente, Pós-graduando em Executive Education Program in The Innovative Technology Leader at Stanford Business School.