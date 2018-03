“Juntos por Campo Grande” No Parque dos Laranjais, moradores comemoram asfalto feito em parceria com Governo do Estado Intervenções que mudaram a realidade do bairro foram viabilizadas pelo programa “Juntos por Campo Grande” e colocaram fim às inundações, à poeira e à dificuldade de acesso no bairro.

Foto: Edemir Rodrigues

A parceria do Governo do Estado ajudou a solucionar os problemas de alagamentos, poeira e dificuldade de acesso enfrentados pelos moradores do Parque dos Laranjais, em Campo Grande, há quase duas décadas. Entregue neste mês, a drenagem e pavimentação de 11 ruas do bairro em uma extensão de 4,4 quilômetros beneficiou cerca de três mil moradores. Sua execução foi feita a partir do projeto denominado Complexo Altos do São Francisco, que contou com recursos federais e contrapartida estadual e municipal.

“Moro aqui há 20 anos e agora, finalmente, a gente veio receber o asfalto”, conta o vendedor ambulante José Rodrigues, de 58 anos, morador da rua Sibipiruna. Ele lembra que algumas vias do bairro foram asfaltadas, mas há quatro anos a obra não avançava.

Hoje, com a via em frente de casa pavimentada, incluindo saneamento e calçada nova, ele comemora a valorização do imóvel. “Quando comprei esse terreno para construir minha casa a rua era um atoleiro que eu mesmo tive que resolver, espalhando pedra e passando com caminhão por cima, senão não chegava em casa”, relembra.

Nos anos seguintes, a situação não foi diferente e ainda teve como agravante o aumento na força da enxurrada, que passou a inundar diversas casas no bairro. “Teve gente que perdeu tudo”, lamenta.Morador da rua Pau D’Alho há um ano, o autônomo Luiz Carlos Alves, de 52 anos, conta que o trecho em frente a sua residência já estava asfaltado quando foi para o bairro, mas no final da via havia um “brejo”. “Era uma dificuldade muito grande para os moradores saírem de casa, tinha muito barro”, revela.

Após as intervenções, a situação do bairro mudou. “Vim há 40 dias e ainda estava horrível. As ruas esburacadas, não tinha calçada. Quando cheguei agora vi que está bem melhor, o acesso melhorou bastante”, diz o representante comercial, Emílio de Araújo Thomaz, de 32 anos. Para ele, os investimentos ajudam a diminuir os gastos com a manutenção do veículo, antes desgastado pela situação das ruas a cada vez que tinha de visitar clientes no bairro.

“Fizeram a drenagem, agora a água parou de entrar nas casas. Ficou melhor”, completa José Rodrigues sobre o sossego dos moradores pelo fim das inundações decorrentes da enxurrada. Além do sistema de drenagem das vias, está em execução a construção de travessia sobre uma nascente existente na região, com base de concreto e galerias de 25 toneladas que irão aumentar a capacidade de vazão evitando seu transbordamento excessivo.

Esforço conjunto

O projeto contou com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Pavimentação que somam R$ 8,2 milhões – sendo R$ 2,8 milhões em contrapartida do Governo do Estado e prefeitura da Capital. Ao todo, as intervenções do Complexo Altos do São Francisco somam 20 Km de pavimentação, 3 Km de recapeamento e 9 Km de drenagem em bairros da região.