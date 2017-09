Melhorias na saúde Novo prédio do Labcen garante melhores condições a servidores e usuários

Foto: Divulgação/ PMCG

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), inaugurou nessa quinta-feira (31), o novo prédio do Laboratório Central Municipal (Labcen), localizado na Vila Rica. Mais moderno e com estrutura totalmente adaptada.

O novo laboratório vai garantir melhores condições de trabalho para os servidores e possibilitar a ampliação no número de atendimentos. Em cerca de 30 dias, a nova estrutura passará a funcionar integralmente e o processo de transição será acompanhado por uma comissão.

Durante a solenidade, o prefeito Marquinhos Trad destacou que a inauguração do novo laboratório representa um marco para a saúde pública do Município, principalmente para os servidores que há anos trabalham em condições insalubres e que agora finalmente irão ter os seus anseios atendidos.

“Hoje estamos tornando realidade um sonho que estava prestes a virar pesadelo. A entrega desse novo laboratório tem um significado muito especial, pois representa um novo momento para a saúde pública de Campo Grande, principalmente para os servidores que há mais de oito anos estão aguardando por um novo espaço. Mais importante do que pra gestão, esse novo prédio tem um significado maior para estes servidores que há anos precisar trabalhar quase que 24 horas por dia em um lugar sem o mínimo de condições. O nosso sentimento é de alegria porque dando melhores condições aos servidores com certeza isso irá se refletir no atendimento da população. E o meu compromisso como gestor é tornar isso possível”, disse.

O prefeito lembrou que, por inúmeras vezes, o Labcen foi alvo de inspeções que constataram irregularidades, o que motivou abertura de inquérito civil pelo Ministério Público Estadual (MPE) e consequentemente fosse alvo de ação judicial determinando que o laboratório fosse instalado em outro local, sob pena do Município ser penalizado financeiramente.

“Em menos de nove meses de mandato, estamos conseguindo solucionar um problema que foi passado de gestão em gestão e não foi solucionado. E o melhor, sem gastar muito por isso. Com responsabilidade e utilizando materiais e mão de obra próprios, o que gera economia para o Município. É desta forma que nossa administração está devolvendo a alegria para Campo Grande. Hoje podemos dizer que a cidade está voltando a sorrir e respirando novos ares”, ponderou.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, agradeceu o empenho de todos os servidores envolvidos na construção do novo Labcen e reforçou a importância da concretização deste projeto para a saúde pública municipal.

“Quando eu aceitei estar à frente da pasta da Saúde, eu sabia que os desafios seriam grandes e isso foi uma das coisas que me motivaram a estar aqui. Através da inauguração desse novo laboratório, nós estamos também inaugurando um novo momento para a saúde pública do nosso Município. Este era um problema que se arrastava há anos e muita gente tentou resolver. Hoje, através de atitudes de gestão e de planejamento, estamos entregando um novo laboratório. O que vai garantir melhor qualidade no serviço e trazer inúmeros benefícios na assistência”, disse.

Atendimentos

A expectativa é aumentar a capacidade de atendimento ofertada à população através da realização de uma quantidade maior de exames laboratoriais, além de diminuir o tempo de espera para atendimento e dos resultados dos exames.

Atualmente, o Labcen realiza aproximadamente 162 mil exames por mês econta com uma equipe de 88 profissionais, sendo 33 farmacêuticos, 24 administrativos, dois guardas de endemias, 22 técnicos de laboratório, quatro ajudantes de operação e dois auxiliares de serviços diretos.

O laboratório atual está situado na Avenida Calógeras desde 1995, porém as atividades de analises clínicas são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) desde 1987.

Com a mudança, a nova sede do Labcen está sendo estruturada para atender as exigências das normativas sanitárias e melhor atender ao usuário do sistema público de saúde de Campo Grande. Há ainda em andamento um processo de reestruturação dos serviços e processos de compra de reagentes para melhor atender o usuário.

Veículo vai reforçar atendimento a pessoas em situação de rua

Durante a solenidade, foi formalizada a doação de um veículo Mercedes-Benz Vito Tourer 119 de oito lugares feita pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-MS), que será utilizado nas ações e serviços de assistência à saúde da população em situação de rua, atendidas pelo projeto “Consultório na Rua”.