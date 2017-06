“Irmã Irma Zorzi” Internas da Capital recebem capacitação na área de recepção e atendimento ao público

Reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” (EPFIIZ), em Campo Grande, estão sendo capacitadas através do Curso de Recepção e Atendimento ao Público oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Com carga horária de 21 horas/aula, a qualificação tem por objetivo fornecer às internas técnicas de atendimento presencial, conceitos e fluidez da comunicação e de relacionamento interpessoal, além de prepará-las para o exercício das funções de telefonista, recepcionista e atendimento ao público.

Para a professora do curso, Marluce de Souza Silva, formada em Contabilidade e educadora do Senac, o intuito deste curso é possibilitar às detentas uma realocação no mercado, ao conquistarem a liberdade. “Durante as palestras, procuramos trazer as expectativas e a realidade do setor de trabalho lá de fora para que entendam que não podem se nivelar por onde estão agora, mas procurar sempre se sobressair e esta escolha só depende delas”, afirma.

Além disso, cursos como estes tanto trazem boas expectativas para o futuro das pessoas privadas de liberdade quanto aumentam a autoestima e a motivação, mesmo porque os detentos vislumbram que, ao conquistarem a liberdade, terão atitudes diferentes além de terem uma nova chance de valorizar o trabalho e a família.

Considerando que o mundo está cada vez mais digital, porém, as relações humanas e éticas continuam sendo a alma de toda empresa é que o curso de Recepção e Atendimento oferece instruções nas questões didático-pedagógicas referentes à fluidez na comunicação interpessoal.

Segundo a diretora do EPFIIZ, Mari Jane Boleti Carrilho, a melhor tecnologia continua sendo o material humano, porque as pessoas têm de estar em primeiro lugar. “O curso ensina a ter elegância de comportamento, tratando a todos com respeito, postura e urbanidade”, afirma.

O curso é patrocinado pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande. Ao final das aulas, todas as reeducandas receberão certificado do Senac, reconhecido em todo o Brasil. O curso teve início no dia 19 de junho e encerra na segunda-feira (26).