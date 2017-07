Capital OBRA GARANTIRÁ LIGAÇÃO DE DOIS DOS BAIRROS MAIS POPULOSOS DA CAPITAL

Foto: foto de: Marlon Ganassin

A Prefeitura de Campo Grande planeja retomar ainda neste segundo semestre de 2017 as obras do Parque Linear Segredo, paradas há mais de cinco anos. A obra prevê, dentre outras intervenções, o prolongamento da Avenida Norte-Sul, trecho onde é denominada de Heráclito Figueiredo, da Rua Pintassilgo (Bairro Morada Verde ) até a Marquês de Herval, conhecido como Corredor do Nova Lima.

Quando tiver pronta, a avenida vai ligar as regiões do Nova Lima e Aero Rancho, os dois bairros mais populosos da cidade. Este é um dos projetos em que a prefeitura vai investir parte dos R$ 24 milhões de um empréstimo (já autorizado pela Câmara Municipal) e que está em fase de contratação junto à Caixa Econômica Federal.

O recurso será usado como contrapartida e para cobrir os custos com a atualização dos contratos das obras dos Parques Lineares, Segredo, Balsamo e Taquaral, firmados em 2012. As obras de infraestrutura do Segredo foram paralisadas quando tinham sido executadas apenas 23%. O custo original foi orçado em R$ 17,8 milhões. Já foram gastos R$ 4,1 milhões e resta um saldo contratual de R$ 13,7 milhões.

Além do equacionamento financeiro, que está sendo encaminhado, a retomada da obra depende da desapropriação de 32 imóveis (avaliados em R$ 3 milhões), localizados no trajeto planejado do prolongamento, margeando o Córrego Segredo. Há cinco anos, mais de 300 famílias que moravam na antiga favela Portelinha foram reassentados em conjuntos habitacionais construídos na região.

O prolongamento da Avenida Norte-Sul, segundo o secretário de infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, cria uma malha viária como alternativa de acesso ao centro da cidade para os bairros da região norte de Campo Grande, que hoje têm como alternativa, basicamente, a Avenida Cônsul Assaf Trad.

O novo trecho da Norte-Sul se conectará com a Sunko Yonamine (já aberta e pavimentada), que dará acesso à Avenida Cônsul Assaf Trad (perto do Terminal Nova Bahia) e a Avenida Zulmira Borba, que será recapeada e duplicada, como parte da etapa A da pavimentação e drenagem do Nova Lima. (Com assessoria)