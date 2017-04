Cidade Obra parada há 3 anos na Moreninhas deve ser retomadas pela prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande planeja retomar ainda neste semestre as obras de drenagem e controle de enchente na Vila Cidade Morena , etapa 4, iniciadas em 2014, mas que estão paradas há três anos.

A implantação de 1.175,95 metros de tubulação está orçada em R$ 2,6 milhões, recurso já disponível, saldo do financiamento do PAC-Lagoa, remanejado para a obra com autorização da Caixa Econômica Federal.

Nos próximos dias também será licitado o projeto executivo das obras de controle da erosão no Córrego Gameleira, onde toda a enxurrada captada por esta drenagem vai desaguar, com custo estimado em R$ 2,4 milhões.

O serviço começará com a colocação de 223,16 metros de galerias celulares (com 2,5 metros de diâmetro) às margens da Gury Marques, que se conectará com os tubos amcos já instalados sob a avenida para despejar a enxurrada no Gameleira. Colocadas as galerias, será aterrads a cratera que foi aberta em 2014, justamente para implantação da estrutura. Após isso a obra parou, mas não houve recomposição da cratera, que se aproxima da pista.

Na Cidade Morena a tubulação será instalada nas ruas Salmorão; Israelândia; Ubirajara Guarani e Jaguariúna. Esta drenagem receberá as águas pluviais da parte asfaltada do bairro e acabará com problemas de alagamentos que são rotineiros nesta região não pavimentada. Já as galerias projetadas para a Buenópolis vão captar as águas pluviais que descem pela rua Minas Novas.

“Tomará que desta vez a obra termine, já que foi lançada pelo menos três vezes”, lembra o funcionário público Rivaldo Oliveira, morador desde 1979 na rua Ubirajara Guarani. “Quando chove isto aqui vira um rio e a água invade as casas construídas abaixo do nível da rua”, relata o morador.

Na quarta-feira da semana passada, quando em menos de uma hora choveu 159 milímetros (o previsto para um mês inteiro), Suzana de Souza, dona de um pequeno comércio na esquina com a Rua Israelândia, passou por uma situação difícil novamente. “Já perdi móveis, geladeira, fogões, por causa dos alagamentos. Construiu até uma mureta para a enxurrada não entrar, mesmo assim, na semana passada, tive de chamar os bombeiros”, comenta.

Quando a obra estiver concluída, vai captar as águas pluviais que descem das Moreninhas, acabando com os problemas de alagamento em uma região da Cidade Morena. Segundo os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a drenagem vai evitar ou pelo menos minimizar o impacto de chuvas como as que caíram na última quarta-feira (17), arrastando parte do pavimento das ruas Fraiburgo e Minas Novas, vias de acessos às Moreninhas.