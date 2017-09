Desenvolvimento Obras destravadas pode gerar 1,5 mil empregos diretos na capital Além impulsionar o desenvolvimento da cidade, novas frentes irão gerar centenas de empregos diretos e movimentar a economia com fornecimento de materiais

O Governo investiu R$ 1,6 mi para tornar o Polo Industrial Miguel Letteriello, na região sudoeste, 100% pavimentado. Foto: Edemir Rodrigues

A retomada de diversas frentes de obras que estavam paralisadas em Campo Grande irá impulsionar a geração de empregos na Capital. A previsão é que pelo menos 1500 novos postos sejam abertos para trabalhadores diretamente envolvidos nas intervenções de drenagem, pavimentação e urbanização de áreas. A expectativa é da Prefeitura, executora de todos os projetos contemplados no pacote de R$ 180 milhões viabilizados por meio da parceria e contrapartida do Governo do Estado.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha), Rudi Fiorese, além dos empregos diretos as obras vão ajudar a fomentar a economia, por meio do fornecimento dos materiais empregados nas obras. “Esse aumento de postos de trabalho é fundamental numa crise como essa que passamos, com desemprego tão alto”, afirmou.

“Serão cerca de 1500 empregos diretos. Além disso, haverá geração de empregos indiretos. Na drenagem, por exemplo, as empresas vencedoras da licitação precisarão comprar manilhas, o que irá aumentar a demanda e consequentemente a produção dos fabricantes locais”, detalhou o secretário.

Mais investimentos na economia

Durante assinatura dos termos de convênio com a prefeitura na noite de segunda-feira (04), na Câmara de Vereadores, o governador Reinaldo Azambuja destacou as diversas ações em parceria com a gestão municipal, justamente para alavancar as obras e o desenvolvimento na cidade morena.

Na Capital, o Governo investiu R$ 1,6 milhão para tornar o Polo Industrial Miguel Letteriello, na região sudoeste, 100% pavimentado. Estão em andamento os trabalhos para revitalização do Núcleo Industrial Indubrasil, que conta com investimentos de mais R$ 6,6 milhões.

“Temos várias obras em parceria, entre elas as de recuperação dos nossos polos empresariais para geração de emprego e renda à Capital e às as pessoas que moram aqui. Não é à toa que Mato Grosso do Sul foi o primeiro Estado em geração positiva de emprego nos últimos doze meses e a gente precisa avançar nisso”, pontuou Reinaldo Azambuja.

“Campo grande foi uma das cidades que perdeu muitas oportunidades em vagas de emprego à população”, afirmou, em relação à falta de trabalho conjunto nos anos anteriores.

“Fizemos um empenho muito grande para devolver a nossa cidade a estabilidade, a segurança e a confiança”, destacou o prefeito Marquinhos Trad. Ele lembrou que as obras já tiveram início em vários pontos da região norte – como o Nova Lima, Jardim Seminário, Altos do São Francisco e Sírio Libanês. Conforme a Seintrha, outras estão em fase de licitação e deverão receber ordem de serviço em breve, com todas as novas frentes em execução até o final do ano.

Para o presidente da Câmara de Vereadores, João Rocha, a retomada das obras representa um novo momento em Campo Grande. “É isso o que a nossa Cidade Morena está precisando. Todos nós, de todos os partidos, vestindo a camisa, tomando atitude, demonstrando união para cumprir com as nossas obrigações”, pontuou.