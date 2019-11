INFRAESTRUTURA Obras em rotatória começam na quinta e Zahran terá pista interditada Reordenamento do trânsito e instalação de semáforos na rotatória

Prefeitura estima que 68 mil veículos passam diariamente pela região Foto: (Foto: Marcos Maluf)

As obras para reordenamento do trânsito e instalação de semáforos na rotatória da Avenida Zahran com a Rua Joaquim Murtinho, altura da Escola Estadual Hércules Maymone, começam nesta quinta-feira (7). Segundo a prefeitura de Campo Grande, o tráfego durante os trabalhos funcionará em meia pista nos dois sentidos e a orientação é evitar o local neste período.

A administração municipal calcula que 68 mil veículos passam diariamente pelas rotatórias da Joaquim Murtinho com Zahran e com Avenida Ceará - que será substituída por alças de acesso com semáforos em segunda fase das obras.

O projeto no dispositivo na Avenida Zahran é semelhante ao adotado nas rotatórias das Avenidas Mato Grosso/Nelly Martins e Interlagos/Gury Marques, que também ganharam sinalização semafórica.

A partir de quinta, as obras começam com a retirada de partes onduladas do asfalto para, em seguida, o pavimento ser refeito. O trânsito nos dois sentidos permanecerá em meia pista neste período.

Existe a possibilidade de interdição total das vias aos finais de semana e feriados. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) prometeu divulgar relação de rotas alternativas para os motoristas que passam pelo local.Via licitação, a prefeitur

a contratou a Construtora Rial Ltda para execução das obras, ao custo de R$ 819,9 mil. Conforme edital, a empreiteira tem 90 dias - contados a partir da assinatura da primeira ordem de serviço - para terminar os serviços.

Inteligente - Segundo divulgou a prefeitura, o projeto de modernização dos semáforos da Avenida Zahran está em fase de instalação. O sistema receberá canais de fibra óptica, que vão possibilitar o sincronismo dos equipamentos com a instalação de novos controladores.

Quando houver uma central de monitoramento na Agetran, o projeto vai possibilitar ajuste praticamente online do tempo dos sinais.

A Agetran informou que instala câmeras nos semáforos para a contagem do fluxo de veículos. O levantamento servirá de base para ajustar o tempo de verde e vermelho da Zahran e das ruas transversais.